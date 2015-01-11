В Челябинске представят графику Пикассо

Экспозиция покажет работы основных этапов творчества мастера: раннего и голубого периода, аналитического и синтетического кубизма, серию эскизов к знаменитому полотну «Герника», а также работы позднего творчества из серии «Торос и торерос», «Война и мир». Посетители увидят работы из серии «Папье-Колле» (Papiers Colles), что в переводе означает «бумажные коллажи». Многие исследователи считают, что именно Пикассо стал первооткрывателем коллажа. Эта техника позволила разбивать изображение на плоскости, препарировать объекты, выявляя невидимую рациональную суть вещей. Отдельное место в творчестве занимают изображения возлюбленных Пикассо. Точное количество подобных работ не сможет определить ни один эксперт. На выставке посетители увидят серию женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением привычных пропорций до сюрреалистических, буквально разламывающихся на части женских образов. Работа выставки продлится до 4 февраля.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-predstavyat-grafiku-pikasso-42136