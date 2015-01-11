Трое подростков ответят за надругательство над флагом России

В Красноармейском районе (Челябинская область) будут судить троих подростков, которые надругались над флагом России, – хулиганам грозит реальный срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Инцидент произошел еще в апреле 2017 года. Молодые люди, двое из которых являются несовершеннолетними, сорвали полотно со здания администрации Дубровского сельского поселения, затем ребята отнесли триколор в подъезд и изрисовали его бранными словами и рисунками.

Юных злоумышленников задержали на главной улице села, когда те разгуливали с поврежденным флагом.

В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом РФ). Теперь местных жителей ждет суд, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

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