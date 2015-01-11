Коммунальщики восстанавливают систему водоснабжения лесной школы

В 19:00 7 декабря произошло нарушение штатной схемы водо- и теплоснабжения МСЛШ им.Ю.А.Гагарина из-за снижения давления в системе водоснабжения. К сетям школы подключен многоквартирный жилой дом, товарищество собственников жилья которого было проинформировано о произошедшем для принятия мер по сохранению теплового контура здания.

В МСЛШ им.Ю.А.Гагарина оперативно выехали заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге, директор МКУ «Управление капитального строительства» Дмитрий Куваев, сотрудники школы, а также специалисты ремонтных организаций. Им предстоит в течение дня найти и устранить причины произошедшего, восстановив водоообеспечение многоквартирного дома. Оперативное обследование в квартирах показало, что батареи в доме теплые, а значит, частично циркуляция горячей воды сохранена.

До восстановления штатной схемы водо- и теплоснабжения жители дома будут обеспечены питьевой холодной водой.

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