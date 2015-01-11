День приема граждан в Управлении социальной защиты населения

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № Пр-936 в Управлении социальной защиты населения будет проводиться общероссийский день приема граждан 12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В период с 8 декабря 2017 года по 11 декабря 2017 года (в рабочие дни) будет осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан в УСЗН ежедневно с 9:00 час. до 17:00 час. (пятница с 9:00 час. до 16:00 час.) по адресу: г.Озерск, ул.Космонавтов, 20, каб. № 230.

Личный прием граждан будет проводиться по адресу: г.Озерск, ул.Космонавтов, д.20.

Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа