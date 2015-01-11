Три человека пострадали в ночной аварии с участием «Яндекс.Такси» в центре Челябинска

Сегодня ночью на перекрестке улиц Доватора и Воровского произошла авария с участием автомобиля «Яндекс. Такси» и «Нексии». «Рено» врезался в правый бок второй иномарки, от удара оба автомобиля серьезно помялись. Также в этой аварии пострадало три человека.

8 декабря в 03:00 нерегулируемом перекрестке напротив дома № 55 по улице Воровского водитель автомобиля «Рено Логан» — мужчина 1985 года рождения, совершил столкновение с автомобилем «Дэу Нексия», водитель — мужчина 1977 года рождения. В результате происшествия травмы получили три человека: водитель автомобиля «Дэу» и два пассажира автомобиля «Рено».— сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Отметим, что сейчас по факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства аварии устанавливаются. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Напомним, ранее, 1 декабря, сервис «Яндекс. Такси» запустил программу страхования водителей и пассажиров по всей стране, в том числе и в Челябинске. Максимальная компенсация по программе в случае ДТП составляет 2 миллиона рублей. На эту сумму застрахованы водитель и все пассажиры.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/aariya-s-yandeksom/