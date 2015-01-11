Половина одежды и обуви в российских магазинах потенциально опасны

Свыше 110 тысяч некачественных и потенциально опасных изделий легкой промышленности обнаружили в наших торговых точках сотрудники Роспотребнадзора лишь за два месяца. Об этом "Российской газете" рассказали в ведомстве. Они проверили и крупные сети, и павильоны в торговых центрах, и отдельные магазины.

Из более чем 70 тысяч изученных торговых партий свыше 33 тысяч не выдерживают установленных требований, самое распространенное нарушение - отсутствие или несоответствие маркировки на меховых и кожаных изделиях. Они с прошлого года должны маркироваться специальными чипами. Покупатель, приобретая кустарную шубу без чипа, рискует потом обнаружить на изделии проблемы - вылезший мех, расползающиеся шкурки, сползающую краску.

Из общего объема периодически бракуемых Роспотребнадзором товаров легкой промышленности почти треть приходится на китайскую одежду и обувь. Главные претензии к ней - превышение индекса токсичности, неприятный запах и плохая проницаемость влаги, что чревато аллергией и частой простудой. Китайская обувь зачастую грешит тем, что у нее неправильная колодка, а это особенно опасно для детей - может развиться плоскостопие.

На такую продукцию, увы, есть спрос. Малый бизнес не будет ввозить в страну огромными партиями дешевую одежду и обувь, если она никому неинтересна.

"После кризиса порядка 30 процентов россиян сократили свои расходы на одежду, еще 20 процентов перешли из сегмента премиум-класса в эконом, - говорит президент общественной организации "Деловые люди", владелица небольшого швейного производства Ольга Косец. - Я вижу падение спроса на школьную форму в разы. Если родители начинают экономить на детях, это уже серьезный показатель сокращения доходов. Но людям все равно нужно что-то носить, поэтому они покупают самое дешевое, а предприниматели вынуждены эти запросы удовлетворять. Или ввозят некачественные товары из того же Китая, или сами начинают экономить на тканях и фурнитуре, чтобы оставаться в сегменте спроса".

"У нас даже известные мировые сетевые бренды одежды и обуви выживают в основном за счет распродаж, - отмечает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. - Они даже на новые коллекции после двух-трех недель экспонирования начинают снижать цены".

https://rg.ru