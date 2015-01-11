Снегоуборочная страда: бессмысленная и беспощадная

Граждане Озерска, проживающие в нем хотя бы последние лет двадцать, хорошо помнят неоднократные победные репортажи о закупке снегоуборочной техники на многие и многие килограммы бюджетных российских рублей.

В соответствии с теми репортажами снег не должен был бы даже коснуться поверхности озерской земли: полчища снегофагов должны были поглотить его еще на подлёте.

Но…

Так уж устроено нынешнее «как бы демократическое» общество: с прошлых, позапрошлых и позапозапрошлых властей уже никто ничего не спросит.

Стоило на днях выпасть внезапному и столь неожиданному в декабре снежку, как отсутствие той самой снегоуборочной техники стало слишком явным.

И тут в ход пошел метод, отработанный в последние «безуборочные» зимы: на свежевыпавший снежок рассыпается серая гравиеподобная субстанция, призванная обеспечить надежную смычку пешехода и тротуара…

Значит, снова всю зиму вместо того, чтобы убирать снег, его будут просто посыпать слоем этой дряни, которая останется лежать тут на веки вечные, дабы напоминать летом о зимних хлопотах и заботах о безопасности на озерских дорогах…

Александр Волынцев