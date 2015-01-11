Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, готовы подарки

Министерство социальных отношений Челябинской области и Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа поздравляют всех жителей и детей округа с наступающим Новым 2018 годом и с 14.12.2017 г. для получения новогодних подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1 года до 15 лет, приглашаются родители (законные представители) следующих категорий детей:
- дети из малообеспеченных семей, состоящие на учете в Управлении социальной защиты населения;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в Комплексном центре.
Обращаться в Комплексный центр социального обслуживания населения по адресу: г.Озерск, ул. Космонавтов, д.1А, каб. 204, понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел 6-56-45, 6-86-79 с паспортом и документом, подтверждающим льготную категорию (для детей-инвалидов)».
Управление социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
Ключевые теги: подарки, соцзащита населения.
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