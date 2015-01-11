Перед культурой ЗАТО поставлены новые задачи

С 7 по 9 декабря делегация руководителей учреждений культуры и специалистов управления культуры администрации Озерского городского округа приняла участие в работе форума «Территория культуры Росатома – траектория успеха» (г. Москва).

В столицу съехались представители 18 территорий присутствия ГК «Росатом» - городов Сосновый бор, Удомля, Заречный (Свердловской области), Заречный (Пензенской области), Саров, Озерск, Лесной, Новоуральск, Снежинск, Трехгорный, Железногорск, Зеленогорск, Северск, Москва, Коломна. На форуме собрались директора и специалисты музеев, дворцов культуры, библиотек, профессиональных театров, а также заместители руководителей муниципалитетов по социальным вопросам, начальники департаментов и управлений культуры.

В ходе форума были подведены итоги мониторинга, который проводился в 13 городах Росатома в 2017 году, состоялось знакомство с культовыми местами культурной жизни Москвы, Подмосковья и открытие тематических секций, где выступили эксперты и удалось обменяться мнениями участникам форума.

Первый день проходил на базе московских учреждений культуры: в «Культурном центре ЗИЛ», Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Российской государственной детской библиотеке, Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова. Здесь участникам форума представилась возможность познакомиться с работой государственных учреждений, поделиться опытом реализации собственных проектов. Завершился первый день гала-концертом музыкантов социально-культурного проекта «10 песен атомных городов» в здании Госкорпорации «Росатом». Следует отметить, что творчество жителей атомных городов могут увидеть все желающие на сайте «Территории культуры», в youtube размещены два первых видеоклипа.

Второй день Форума прошёл в г. Коломна, где берегут историческое наследие. Руководители учреждений культуры Коломны презентовали свои наиболее успешные проекты, реализуемые в настоящее время: Культурный центр «Лига», музей «Коломенская пастила», МУ «Школа ремесел», Историко-культурный музей-заповедник «Коломенский кремль».

Третий день был посвящён мониторингу учреждений культуры городов атомной отрасли, который проводился в 2017 году в 13 городах. Фундаментальное исследование не только выявило реальную картину эффективности управления учреждениями культуры, но в будущем поможет руководителям на местах скорректировать свою деятельность, исходя из результатов мониторинга. Как сообщалось ранее, по данным проведенных исследований, Озерский городской округ сегодня находится в «крепкой середине» среди ЗАТО: занимает позиции с 4 по 6 по различным направлениям деятельности. В 2018 году такой же мониторинг ожидает детские школы искусств и парки.

В рамках Форума все учреждения культуры, прошедшие мониторинг, были объединены по секциям: театральная, клубная, музейная и секция библиотечного дела. Заведующими секций предложено стать руководителям учреждений культуры, занимающим лидирующие позиции по итогам мониторинга и на основании этого выдвинутых экспертами. Задача секций – в течение следующего года разработать дорожную карту по устранению проблемных зон.

Прошедший форум был организован с целью методической помощи органам местного самоуправления и учреждениям культуры городов: как реформировать их деятельность в предложенных государством новых экономических условиях.

По мнению специалистов «Росатома», если в предыдущие годы главной задачей было представить лучшие российские и мировые образцы исполнительского, изобразительного и театрального искусства для обеспечения достойного качества жизни в атомных городах и поддержать местных творческие силы, то на данном этапе необходимо реформировать сферу культуры «изнутри», чтобы она могла давать собственные качественные результаты и эффективно конкурировать с коммерческими организациями, предлагающими аналогичные услуги.

Информация и фото предоставлены управлением культуры.

http://www.ozerskadm.ru