Сегодня сотрудники ГИБДД проведут операцию «Тоннель»

15 декабря 2017 года, сотрудниками Отдела ГИБДД Озерского городского округа в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, будет проводиться массовая проверка водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

В связи с тяжкими последствиями, как здоровья граждан, так и их жизни, данные мероприятия актуальны и являются требованием нынешнего времени! Проблема нетрезвого поведения на проезжей части касается всех, поэтому Госавтоинспекция будет продолжать целенаправленную работу на искоренение данной проблемы, а самое главное бороться за снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей.

Убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о водителях, находящихся в состоянии опьянения позвонить по телефону 2-00-10 (ОГИБДД).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск