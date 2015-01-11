Не омрачайте долгами праздник. Энергетики рекомендуют заплатить за свет до Нового года

Совокупная задолженность частных потребителей электроэнергии в Челябинской области превысила 1,5 миллиарда рублей — на 100 миллионов больше, чем год назад.

Дебитроскую задолженность имеют свыше 990 тысяч лицевых счетов бытовых абонентов. 433 тысячи домохозяйств Челябинска имеют долги за электроэнергию на общую сумму 721 миллион рублей — в среднем чуть более полутора тысяч рублей на каждый лицевой счёт. Лидируют же в антирейтинге жители Аргаяшского, Кизильского, Красноармейского и Сосновского районов. Долг на каждого неплательщика составляет около 3 тысяч рублей, а в Аргаяшском районе превышает 4 тысячи.

«У нас выстроена одна из лучших в мире систем социальной поддержки, — подчеркнул на открытии Уральского энергофорума заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. — Бюджетом ежегодно предусматриваются почти два миллиарда рублей на предоставление субсидий на оплату ресурсов и коммунальных услуг, можно обратиться в органы соцзащиты и решить этот вопрос. Поэтому если человек говорит, что не платит, потому что нет денег, — это точно отговорка».

По действующему законодательству, начиная с 30-го дня просрочки платежа, энергосбытовая компания обязана начислять пеню забывчивым потребителям. Также при наличии задолженности за два месяца ПАО «Челябэнергосбыт» вправе ввести режим ограничения электропотребления. А если отсутствует техническая возможность частичного ограничения, или не оплачены три месяца, полностью приостановить подачу электроэнергии.

«Чтобы не остаться в Новый год без света, рекомендуем всем потребителям погасить свои долги, — рассказал директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. — Мы постоянно расширяем возможности для удобного и быстрого перечисления средств за потреблённую электроэнергию. Потребитель может воспользоваться любым из них».

Оплатить электроэнергию можно:

- через «Личный кабинет» на сайте ПАО «Челябэнергосбыт»

- в кассах системы «Город»;

- в почтовых отделениях;

- в отделениях банков «Сбербанк России», «Челиндбанк», «Снежинский», «Челябинвестбанка»;

- в банкоматах и платежных терминалах указанных агентов по приёму платежей;

- через приложение «Сбербанк online»;

- иные интернет сервисы различных банков.