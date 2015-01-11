Добровольцы прошли обучение и обменялись опытом

С 8 по 10 декабря во второй раз в Озерске прошел региональный молодёжный форум «Наш выбор». Организатором мероприятия выступила администрация Озерского городского округа в лице службы по делам молодежи при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.

В первый день форума прошла торжественная церемония конкурса «Доброволец года – 2017», на котором были подведены итоги общественной волонтерской деятельности, поощрены активисты, среди них - школьники, студенты, энтузиасты старшего возраста, общественные организации.

Грамотами и памятными кубками были отмечены: директор озерского филиала ЮУрГУ, депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Егор Романов; Общественная молодежная палата при Собрании депутатов ОГО; штаб студенческих строительных отрядов ОТИ НИЯУ МИФИ; директор Благотворительного фонда «Помогая сердцем» Иван Давыдов; волонтерский проект «Настенька»; частный приют «Дог Хаус»; учащиеся ФМЛ №39; студенты ОТИ НИЯУ МИФИ (волонтерская организация студенческого актива «Help»); студенты Озерского технического колледжа; участники местного отделения штаба Всероссийского волонтерского движения «Волонтеры Победы»; представители молодежного спортивного движения «Senseoffreedom».

Специальными гостями форума стали солисты ОТИ НИЯУ МИФИ Никита Негров, Анжелика Тухватуллина.

После проведения тождественной части, состоялось защита социальных проектов.

- Идея областного форума «Наш выбор» пришла нам после форума «УТРО», который ежегодно проводится в Уральском федеральном округе, – рассказала организатор форума Наталья Лаврентьева. - В этом году мы запустили полный конкурс социальных проектов для молодежи и надо сказать, что уровень подготовки проектных заявок довольно высок. Ребята с уверенностью презентовали свои идеи экспертам конкурса.

Авторы четырех проектов получили поддержку в размере 20 000 рублей: Дамир Хаматханов – проект «Верь в себя», Полина Жихарева – проект «#ОЧпоЭ», Никита Денищенко – проект «OZ-озерск», Иван Полин – проект «Sportoffreedom»,

Экспертами конкурса выступил Илья Кишун, автор проектов в сфере молодежи, специалист службы по делам молодежи и Антон Шалимов, победитель муниципального конкурса социальных проектов Озерского городского округа, участник конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Второй день форума был посвящен обучению «методу кейсов». У участников была возможность попробовать написать кейс, решить его, а также побороться за звание «самый гибкий ум Челябинской области».

В последней день форума состоялся общественно-политический вернисаж – выставка молодежных движений города и области. Свои достижения представили: Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Озерского городского округа, штаб студенческих строительных отрядов ОТИ НИЯУ МИФИ, движение «Волонтеры Победы» и Никита Денищенко с чайной церемонией.

Помимо местных отделений молодёжных объединений, наш город навестили заместитель директора ассоциации волонтёров Южного Урала Ольга Еникеева, администратор главного молодёжного проекта Челябинской области «Академия лидерства» Александра Глухова. Гости рассказали об основных направлениях молодежной политики Челябинской области - в частности, о кампаниях этого года - форумах «УТРО», «Территории смыслов», «Балтийский Артек».

В ходе встречи состоялся первый отборочный этап главного молодёжного проекта Челябинской области «Академия лидерства» и теперь ребята будут выполнять различные задания.

- Как вы знаете, Президент РФ Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца. Для формирования банка данных о лучших волонтерских практиках запущен новый сайт https://добровольцыроссии.рф. На этом ресурсе создана социальная сеть для общения, где можно найти единомышленников для общего дела, - отметила Наталья Лаврентьева.

Форум завершился фотосессией.

Информация предоставлена службой по делам молодежи

http://www.ozerskadm.ru

Фото