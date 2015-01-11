В Озерске в 20-градусные морозы более 1000 жителей остались без отопления

В Озерске сегодня, 19 декабря, было отключено отопление в домах № 24, 26 и 28 по бульвару Гайдара и в доме № 34 по улице Матросова. Как рассказал Znak.com местный житель Олег, трубы начали замерзать в 9 утра. В данный момент в квартирах очень холодно, несмотря на включенные обогреватели.

«В аварийной службе нашей управляющей компании „Система“ сказали, что отключение произведено специалистами ММПКХ из-за аварии. Но у нас около дома уже два дня все перекопано, а отключили отопление только сегодня, — утверждает Олег. — На этом месте вообще постоянно копают. Уже раз 10 делали ремонт, все жители уже привыкли. Но вот так, в холода, тепло еще не отключали. И, главное, никто не говорит, когда тепло дадут. Перекопали большой участок, там все парит».

По словам местного жителя, дома, попавшие под отключение, большие. В них живут не менее 1000 человек. Предупреждения жителям не было. Многие еще не знают о похолодании, поскольку с утра ушли на работу.

В аварийной службе УК «Система» Znak.com подтвердили, что произошла авария на теплотрассе, тепло отключило предприятие ММПКХ. Ничего о сроках подключения там не знают.

«Произошла авария на магистральной сети, там образовалась утечка. В настоящий момент бригада ММПКХ работает на месте. По графику до обеда должны все сделать, после чего планируют начать пуск отопления в жилые дома, — рассказали Znak.com в пресс-службе озерской мэрии. — В администрации города ситуацию держат на контроле. Первый заместитель главы на связи с ММПКХ».

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