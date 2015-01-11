Рост платежей за уборку подъездов и общедомовое оборудование ограничат

Управляющие компании не смогут завышать плату за содержание и ремонт общедомового имущества, законопроект об этом до конца первого квартала следующего года представит минстрой, сообщил глава ведомства Михаил Мень. Он будет содержать правила расчета цен за жилищные услуги и минимальный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, чтобы многоквартирный дом был в порядке.

Повышение платежей по ЖКХ (за газ, электричество, воду, канализацию и прочее) ограничено 4 процентами в год, однако на практике этот лимит нарушается, а по жилищным тарифам (уборка подъездов, обслуживание мусоропроводов, ремонт и замена общедомового оборудования) регулирование отсутствует вовсе, то есть ничто не сдерживает "аппетит" управляющих компаний. На проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин на недавней пресс-конференции.

"Мы каждый год проводим мониторинг, и большинство регионов укладывается в положенные 4 процента", - говорит Светлана Разворотнева, исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Однако повышение выше 4 процентов все же возможно. Как? К примеру, при проведении проектов по модернизации в сфере ЖКХ муниципалитет вправе поднять тариф сверх установленного предела. Повышаются платежи за счет общедомовых нужд, поднимает оплату проведение мусорной реформы.

"Но мне кажется, самое большое жульничество происходит на объемах", - говорит Светлана Разворотнева. Кроме фиксированной платы за потребленные ресурсы есть коэффициенты, нормативы, перерасчеты - они запутывают потребителя, разобраться в этом простому человеку крайне сложно, а в итоге он платит больше. К тому же ресурсоснабжающие организации не заинтересованы в экономии, ведь чем больше тепла и электричества "сожжет" собственник, тем больше он заплатит.

Глава минстроя Михаил Мень рассказал, что минстрой разработает методологические рекомендации для муниципалитетов по регулированию тарифов на жилищные услуги.

Методику расчета стоимости минимального перечня работ регионы ждут уже три года, говорит Светлана Разворотнева. Некоторые из них даже приняли собственные документы на региональном уровне. По ее словам, методика будет схожа с той, которая сегодня используется при определении предельной стоимости капремонта, с отсылками к отраслевым справочникам.

Новый документ будет выгоден жителям новостроек, у них платежи могут снизиться, ведь содержать новый дом дешевле. А вот для жителей старых домов - нет. Многие их них сейчас платят меньше, чем это необходимо для качественного содержания таких домов. Кроме того, необходимый перечень работ может варьироваться в зависимости от дома и финансовых возможностей его жильцов. "Было бы очень правильно разработать несколько типовых вариантов методики для разных типов домов, к примеру, необходимый минимум, комфорт и бизнес", - говорит Светлана Разворотнева. Подходящий вариант жильцы могли бы выбрать на общем собрании.

Также на сокращение тарифов будут работать "прямые" договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Введение этой нормы президент также поручил ускорить. Законопроект принят в первом чтении, и окончательно утвердить его планируется до конца года. Новый механизм позволит проводить платежи за ресурсы, минуя управляющую компанию. Сейчас многие из них "забывают" перечислить собранные с граждан деньги ресурсоснабжающим организациям. В лучшем случае они допускают просрочку платежей, в худшем - банкротятся и оставляют за собой баснословные долги.

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