В Озерске подвели итоги операции «Район»

С 22 по 23 декабря 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие 80 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 7 человек за совершение преступлений, 2 граждан, находившихся в розыске.

Выявлено 155 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 61, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 44, за иные правонарушения – 50.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 34 места концентрации правонарушителей, 265 граждан подучетной категории, в том числе 43 лица, состоящие под административным надзором. При проверке условий хранения гражданского оружия изъято 3 единицы оружия и 50 патронов для гладкоствольного оружия.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД