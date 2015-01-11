На Южном Урале активно переводят медицинскую документацию в электронный формат

Постоянному росту числа пользователей способствует регулярное информирование пациентов о дистанционных способах записи на прием. В течение года во всех медицинских организациях развешивались объявления, выдавались памятки в регистратурах поликлиник, специалисты устно рассказывали пациентам о возможности электронной записи к врачу на всех этапах получения медицинской помощи. На региональном портале также успешно работают три негосударственные медицинские организации, оказывающих услуги в сфере обязательного медицинского страхования, – АНО «Центральная медико-санитарная часть» Магнитогорска, НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Челябинск» ОАО «РЖД» и федеральная сеть medaboutme.ru. «С учетом всех форм дистанционной записи к врачу из более чем 28 миллионов талонов, выданных в 2017 году, 43,7% оформлены дистанционно, – отметил министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. – Данные о приеме содержатся в системе, поэтому регистратору не нужно тратить время на поиск и заведение карты, а пациенту не нужно ожидать в регистратуре (в ряде случаев пациент может пройти сразу на прием к врачу). По сравнению с 2016 годом дистанционное оформление на прием велось в 1,8 раз чаще, а в сравнении с 2015 годом – в 17,8 раз чаще». Стоит отметить, что эти показатели – средние за год по всем медицинским организациям Челябинской области. При правильной организации электронной маршрутизации пациентов можно добиться выдачи до 78% талонов в электронном виде. В ряде медицинских организаций Челябинска на 14 тысяч прикрепленного населения уже сейчас достаточно двух регистраторов (один из которых занимается оформлением услуги «Вызов врача на дом»). Все медицинские организации Челябинской области ведут электронную медицинскую карту (ЭМК). Процент рабочих мест, на которых ведется электронная медицинская карта, в 2017 году составляет более 49%. Количество сформированных документов в ЭМК в 2017 году насчитывает почти 23,6 миллиона. Данные из ЭМК в автоматическом режиме выгружаются в федеральную интегрированную электронную медицинскую карту, их количество за год приближается к 6,1 миллиону (ежемесячно не менее 600 тысяч). В 2017 году проведена интеграция с тремя лабораторными информационными системами (ЛИС) в семи медицинских организациях области. С момента интеграции из ЛИС в электронную медицинскую карту передано почти 4,13 миллиона результатов исследований. В 21 медицинской организации Челябинской области внедрили информационную систему архивации и передачи изображений с компьютерных томографов, интегрированную с «МИС.Барс – Здравоохранение». Эта система позволяет в режиме реального времени контролировать работу и нагрузку оборудования, а также отслеживать качество проводимых исследований при помощи выборочного анализа снимков.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-aktivno-perevodyat-medicinskuyu-dokumentaciyu-v-elektronnyy-format-42497