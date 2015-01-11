График работы поликлиник с 30 декабря 2017 по 08 января 2018

Поликлиники №1 и № 3, поликлиника городской больницы № 2, детская поликлиника, женская консультация, амбулатория пос. Метлино:

· 30 декабря 2017 по субботнему графику (для подразделений, работающих по субботам);

· 03 и 06 января 2018 - с 8.00 до 14.00, сокращенным штатом, прием вызовов до 12.00.

Стоматологическая поликлиника:

· 30 декабря 2017 по субботнему графику;

· 03 и 06 января 2018 - с 9.00 до 15.00, сокращенным штатом.