Путин повысил МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Документ вводит с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в размере 85% от величины прожиточного минимума. В итоге он составит 9489 рублей. При этом начиная с 1 января 2019 года показатель всегда будет соответствовать уровню прожиточного минимума за II квартал года, предшествующего установлению МРОТа.

Как полагает Минфин, реализация этого законопроекта потребует 4,4 млрд рублей в 2018 году и около 16,3 млрд рублей в 2019 году.

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