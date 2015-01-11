Январь. Вступает в силу

В новом году будет легче получить налоговые льготы, а вредные алкогольные энергетики исчезнут из продажи.

Прибавят раньше и больше

На 3,7 процента увеличатся в новом году пенсии у неработающих пенсионеров, на 4,1 процента - социальные. Да и работающих пенсионеров ждет традиционный рост пенсий. Об этом напоминает Пенсионный фонд России (ПФР).

Что важно. В 2018 году индексация страховых пенсий произойдет не 1 февраля, как обычно, а 1 января. Инфляция по итогам 2017 года ожидается меньше трех процентов, а пенсии повысят на 3,7 процента. Таким образом, получается, что они вырастут больше, чем цены.

Соответственно, станет выше и цена пенсионного балла. В 2017 году она составляла 78 рублей 68 копеек, в 2018 году будет 81 рубль 49 копеек.

После индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости приблизится к 15 тысячам (14 тысяч 75 рублей). Это более чем в полтора раза, точнее, на 161,3 процента больше, чем прожиточный минимум пенсионера в стране. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 14 329 рублей.

Но в России есть люди, страховая пенсия которых меньше, чем установленный прожиточный минимум. В этом случае государство делает доплату, подтягивая такую пенсию до "минимума". Для этого каждый год федеральный бюджет выделяет деньги регионам.

На 2018 год трансферты на это из госказны получат 13 субъектов Федерации. Деньги, около восьми миллиардов рублей, выделены по специальному распоряжению правительства. Среди регионов-получателей - Республика Коми, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Московская, Мурманская, Сахалинская области.

Кроме страховых пенсий повысятся и социальные, как уже говорилось, на 4,1 процента. Это произойдет с 1 апреля. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии поднимется выше девяти тысяч рублей (103,7 процента к прожиточному минимуму пенсионера).

А средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы - до 13 699 рублей.

А уже с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции по итогам 2017 года - на 3,2 процента.

Работающих пенсионеров тоже ждет прибавка - в августе сделают традиционный перерасчет, благодаря взносам, которые работодатели платят за работающих пенсионеров. Напомним, пенсия работающего пенсионера может вырасти максимум на три балла, то есть в 2018 году - на 244 рубля 47 копеек.

Из России с tax free

Иностранные туристы уже с 2018 года смогут вернуть себе налог на добавленную стоимость (НДС) при выезде из России.

Начинается поэтапное введение системы tax free, которая даст возможность при пересечении границы оформить возврат 18 процентов от суммы покупки свыше 10 тысяч рублей. Сейчас она действует уже более в 130 странах. И многие россияне охотно пользуются предоставленной возможностью снизить свои расходы на зарубежные покупки. Правда, пользоваться товаром можно, только выехав из страны пребывания. Это условие распространится и на туристов, посетивших Россию.

Первым шагом к системе tax free, пояснил в беседе с "РГ" председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Орлов, российское законодательство сделало в 1991 году. У нас от налога на добавленную стоимость более 25 лет назад освободили все экспортные операции. Тогда речь шла именно об операциях производственного характера, когда коммерческие структуры продают товар за рубеж, поставщику возмещается по определенной процедуре НДС. То есть это касалось только юридических лиц. Физлицам - гражданам других стран - НДС в России не возвращали.

И сейчас наша страна сделала правильный шаг по возврату НДС для иностранцев, сказал Орлов. Суммы, которые недополучит бюджет, не очень существенны, но это позволит России повысить конкурентоспособность отечественных товаров в мире, прогнозирует Михаил Орлов. Добавим к этому: многие эксперты ожидают увеличения потока иностранных туристов после введения системы tax free. Правда, не сразу.

На первом этапе число магазинов, которые войдут в эту программу, будет ограничено. Скорее всего, это привлекут крупные магазины с мировым именем: ГУМ, ЦУМ. И заработает система возврата не по всей стране, а пока только в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

До первого октября будет действовать временный порядок компенсации НДС. Осенью планируется запустить электронную автоматизированную систему, которая в дальнейшем сделает возврат этого налога "безбумажным". В любом случае выиграют и магазины, которым полагается тоже налоговый вычет в сумме НДС от покупки, проведенной через систему tax free. Но на первом этапе все документы в налоговую придется представлять самим и по большей части в бумажном виде.

При этом ни машины, ни спиртное, ни табак, ни топливо не будут в списке товаров, на которые можно оформить tax free, так как для подакцизных товаров сделано исключение в законе. Не смогут воспользоваться системой и граждане пяти стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Облигации - как вклады

Начинают действовать новые правила для плательщиков налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Граждане будут сами уплачивать его с выигрыша, полученного от участия в азартных играх и лотереях. Ранее это делали организаторы игр. Взиматься НДФЛ будет только с выигрыша более 4 тысяч рублей. Если выигрыш составит от 4 до 15 тысяч рублей, физлица будут уплачивать налог сами, а в случае превышения суммы в 15 тысяч рублей платеж исчислит налоговый агент.

Забывчивых граждан ждет штраф в 20 процентов от суммы налога и еще пени за просрочку платежа, поясняет старший партнер компании "Пепеляев Групп" Сергей Савсерис.

Хорошая новость с 1 января ждет держателей облигаций российских организаций. Налог на доходы в виде процентов будет уплачиваться как по банковским вкладам, то есть не со всей суммы дохода, как раньше, а только с той, которая не превышает ставку ЦБ РФ, увеличенную на пять процентных пунктов. "По сути, законодатель признал, что финансовые вложения физ лиц в долговые ценные бумаги, аналогичны по природе вкладам в банках. Их экономическая суть - сберечь накопления", - поясняет Сергей Савсерис.

Налогоплательщики также получили преимущества в уплате НДФЛ с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными средствами. Такие случаи могут возникать, если кто-то, желая сэкономить на банковском кредите, например, решил взять ссуду под более низкий процент у другой организации.

Ранее материальная выгода от экономии на процентах по займу, полученному от организации или предпринимателя, всегда признавалась доходом физического лица. Теперь взимание налога ограничено несколькими критериями.

Во-первых, если заемные средства были получены налогоплательщиком от организации или индивидуального предпринимателя (ИП), которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика.

Во-вторых, если налогоплательщик получил заем в организации, с которой он состоит в трудовых отношениях. В-третьих, если экономия является материальной помощью.

Заплатить налог нужно будет с сэкономленных средств. Экономия определяется двумя способами. По займам в рублях: если проценты по договору окажутся ниже, чем две трети ставки ЦБ на дату получения дохода. Для валютных займов: если сумма процентов по договору окажется ниже девяти процентов годовых, отмечает Сергей Савсерис. В обоих случаях НДФЛ нужно уплатить с описанной разницы.

И еще. От уплаты НДФЛ освобождаются выплаты за счет средств компенсационного фонда гражданам - участникам долевого строительства при банкротстве застройщиков.

Деньги дадут на первенца и подкидыша

В 2018 году появятся новые пособия на первого и второго ребенка. Станет больше регионов, где родители получат пособие на третьего ребенка. А еще пенсию начнут платить подкидышам.

Новые пособия на первого и второго ребенка платить их будут не всем. А только семьям с подушевым доходом не более полутора региональных прожиточных минимумов. Размер пособия будет также в сумме прожиточного минимума ребенка.

Средний размер детского пособия на первого и второго ребенка по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году - 10,8 тысячи, в 2020 году - 11,1 тысячи рублей.

Материальные критерии для получения этих пособий - не единственные. Есть и еще условия. Так, пособие будет положено, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года и он является гражданином России. Его мать тоже должна быть россиянкой, постоянно проживающей в стране.

Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка не назначается людям, дети которых находятся на полном гособеспечении, а также тем, кто лишен родительских прав либо ограничен в них.

В случае смерти женщины, лишения ее родительских прав, а также отмены усыновления подать заявление о назначении пособия имеют право отцы, усыновители или опекуны ребенка.

Этим же законом продлевается срок действия программы маткапитала - до конца 2021 года. И снимается возрастное ограничение по его использованию на оплату дошкольного образования. Раньше существовало ограничение - ребенок должен был достичь возраста трех лет, прежде чем маткапитал можно было направить на его образование. Теперь это можно будет делать с любого возраста.

Еще одно новшество - расширен список регионов - получателей субсидий на выплаты при рождении третьего ребенка и последующего ребенка. Теперь их шестьдесят. Родителям будут платить пособие - тоже в размере прожиточного минимума ребенка.

Важный момент - этот вид пособий платится в течение не полутора лет, а пока мальчику или девочке не исполнится три года. Маленькая оговорка - 60 регионов - это те, кому федеральный бюджет выделил деньги на выплату этих пособий.

Но как отмечают в министерстве труда и социального развития, региональные власти могут ввести выплату и самостоятельно, без поддержки федерального бюджета. Так что реальное число регионов, где платится пособие на третьего малыша, может быть больше.

Также с 1 января социальные пенсии будут назначаться детям, оба родителя которых неизвестны. Речь идет о малышах, от которых отказались матери в роддоме, детях, найденных на улице, подкидышах. В общем, мальчиках и девочках, при регистрации которых сведения о родителях отсутствовали.

Им будут платить пенсию в сумме 10 068 рублей в месяц до восемнадцатилетия. А если ребенок, когда вырастет, поступит учиться в вуз на очное отделение, пенсию ему оставят до 23 лет. Обычно деньги кладут на банковский счет. Распоряжаться ими имеют право опекуны, если такие имеются.

Скидки без лишних хлопот

Налогоплательщикам-физлицам для получения льготы по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество будет достаточно предоставить в налоговый орган заявление, причем в электронном виде.

Документы, подтверждающие право на льготу, предоставлять необязательно. Необходимые сведения налоговый орган будет сам запрашивать у других ведомств, организаций и должностных лиц. Ответить на запросы они должны в течение семи дней.

Впрочем, не возбраняется и сразу же вместе с заявлением предоставить в налоговый орган подтверждающие документы.

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"Для многих граждан, имеющих право на льготы по налогам, например, для ветеранов войны, каждый год собирать по инстанциям подтверждающие документы было довольно тяжело. Потому возможность избавить их от такой обязанности обсуждалась уже давно", - пояснила "РГ" юрист Бюро "Деловой фарватер" Екатерина Кузнецова.

С января 2018 года также начнет действовать новый порядок расчета земельного налога в случае изменения кадастровой стоимости участка. Поменяться она может в случае изменения вида разрешенного использования участка, его перевода из одной категории земель в другую или изменения площади.

Раньше налог по новой кадастровой стоимости мог исчисляться только с начала налогового периода. То есть в течение года налоговая ставка не могла меняться, даже если изменилась налогооблагаемая база - кадастровая стоимость участка.

Теперь определение налоговой базы и исчисление суммы налога будут происходить в течение того же налогового периода, исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения сведений об объекте в Единый госреестр недвижимости. То есть часть года до изменения стоимости участка налог будет считаться по старой цене, а после изменения в оставшиеся месяцы - по новой, поясняет Кузнецова.

Для налогоплательщиков это хорошая новость. Кадастровая стоимость участка, а соответственно и исчисляемый на ее базе налог могут меняться в десятки раз. Поэтому старый порядок вызывал много споров. Бывали случаи, когда налогоплательщики пытались сами пересчитывать налог в течение года по новой ставке после изменения стоимости участка, но затем получали взыскания, поясняет эксперт.

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