Ура! Новогодние каникулы!!! ч.1

Ура! Новогодние каникулы!!! Для того, чтобы провести эти праздники весело и интересно, воспользуйтесь нашей афишей! Озёрск, Кыштым, Челябинск и Екатеринбург!

Озёрск:

1 января с 12 до 17-00, 2-8 января 10-17ч. .

Глк «Егоза»: Для Вас будут работать: трасса "Спортивная" до 9 опоры (почти до вершины!), главный подъемник и подъемники для начинающих, тюбинг, прокат, ресторан, мангальные зоны, бесплатная и платная парковки.

Возможны прогулки на вершину (по не запущенному пока "Верблюду"), с которого открывается потрясающий вид.

Все праздники: каток на стадионе «Труд». Работает прокат коньков и лыж, раздевалки.

Все праздники: Детский парк. Работают все аттракционы. С 11 до 19-00.

2-5 января 11 13-00

ДК «Маяк»: «Ёлки-малышки для детей 3-5 лет» «Барбоскины встречают Новый год»

3 января 11-00

Театр кукол: сказка «Зимняя фантазия» 6+

3 января 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «Щелкунчик» (5+)

3-6 января 16 и 18-00

Театр кукол: семейное представление для детей с 3-х лет «В гостях у хрустальной Феи»

4-6 января

«Кск»Лидер»: Мини-футбол Открытый Чемпионат ОГО, среди любительских команд.

4 января 11-00

Театр кукол: спектакль по мотивам сказок братьев Гримм 6+ «Госпожа Метелица»

4 и 5 января 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: музыкальная сказка «12 месяцев» (5+)

4 января 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Господа, товарищи, сволочи и дамы (14+)

5 января 10-00

кск «Лидер»: ДЗЮДО Традиционный Новогодний турнир на призы «Деда Мороза», среди младших юношей.

5 января 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Песочница» 12+

6 января 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Солнышко и снежные человечки» (2+)

6 января 14-00

· ХК «Маяк-Гранит» - «Энергия» г. Озерск п. Рефтинский

7 января 13-00

· ХК «Маяк-Гранит»(Озерск)- ХК «Трехгорный» (Трехгорный)

6 января 15-00

ДК «Маяк»: в канун Рождества остоится концерт вокально-хоровых коллективов «КДЦ».

В программу праздничного концерта войдут знакомые с детства новогодние песни в исполнении солистов и ансамблей образцовых коллективов «Шоу-Класс» под руководством Дианы Широковой, хора «Гармония», хормейстер Анастасия Шомполова, а также известные рождественские произведения в исполнении хора «Родник», хормейстер Елена Козоря. В этот день концертный зал Дворца наполнится звонкими голосами детей и звуками живой музыки.

5 и 6 января 11-00

Театр кукол: сказка для детей «Чудеса под Новый год» (4+).

6 января 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: премьера «Обыкновенное чудо» (14+)

7 января 11-00

Театр кукол: сказка притча «Стрелы солнца» (6+)

7 января 12-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Рождество в нашем доме» (4+)

7 января 16-00

ДК «Строитель»: Рождественские встречи!

7 января 17-00

Театр кукол: рождественские забавы для всей семьи «Рождество в русском стиле» (3+)

8 января 11-00

Театр кукол: «Сказка о глупом мышонке» (2+)

8 января 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Морозко» (4+)

П.Татыш

ДК им.А.С.Пушкина:

5 января 16-00 Шоу-мистерия «2 стороны азарта».

7 января 16-00 развлекательная программа «Рождественская звезда»

8 января 12-00 Новогоднее представление-сказка «Кошкин дом на новый лад»

П.Новогорный

5 января 14-00

ДК «Энегетик»: приглашаем всех желающих на новогоднюю сказку «Щелкунчик и Мышиный Король» и игровую программу у елки «Новогодние забавы».

7 января 18-00

ДК «Энергетик»: Новогоднее караоке, вечеринка за столиками.