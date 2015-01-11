В Челябинской области изменился порядок приема в 1 класс

В 2018 году изменилось сразу несколько условий зачисления ребенка в 1 класс. Главные из них: запись в школу начнется не позднее 1 февраля, и сделать это можно будет через интернет. По словам первого замминистра образования Челябинской области Елены Коузовой, в 2018 году в школы региона придут около 47 тысяч 500 первоклашек. Минувшей осенью их было 45 тысяч 800. Увеличение числа привело к необходимости использовать электронные технологии. Кроме того, этого требует федеральный приказ.

«Прием заявлений в электронном виде начнется не позднее 1 февраля. Для этого каждое образовательное учреждение будет закреплено за определенным микрорайоном. Информацию о принадлежности школы к тому или иному дому можно будет узнать на сайте муниципалитета или управления образования, — отметила Елена Коузова. — К этой же дате все образовательные учреждения должны определить правила приема. Они появятся на стенде внутри школы или на ее сайте».

По словам замминистра, сроки подачи заявок на зачисление в каждом муниципалитете области определяются самостоятельно. При этом приемная кампания пройдет в два этапа. На первом, который продлится ориентировочно с 1 февраля по 1 июля, в электронном виде можно будет подать только одно заявление — в школу по месту жительства. Туда автоматически зачислят всех первоклашек, живущих на этой территории.

Второй этап начнется, примерно, с 1 июля, когда через интернет можно будет подать заявку в образовательное учреждение, расположенное в любом другом месте города. Однако гарантированного зачисления это не даст. Как правило, в элитных лицеях и гимназиях число свободных мест очень ограничено. Тут уж как повезет.

«Следует помнить: если родители захотят отдать своего ребенка в школу не по месту жительства, они должны подавать заявку в электронном виде уже на втором этапе. Если регистрироваться сразу в два или три образовательных учреждения на первой волне зачисления, электронная система автоматически откажет в иных вариантах, кроме школы по месту жительства», — пояснила зампредседателя комитета по делам образования Челябинска Лариса Манекина.

Заявка подается через портал Госуслуг. После этого родители смогут отслеживать передвижение по электронной очереди.

А примерно через неделю после заполнения заявки поступит приглашение из школы на очное зачисление. Какие документы нужно принести с собой, можно узнать на сайте образовательных учреждений.

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