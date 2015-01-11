В школах, пока, не будут усиливать меры безопасности после ЧП в Перми

После ЧП в пермской школе принято решение усилить меры безопасности в остальных учебных заведениях города. Lанный вопрос, пока, не поднимался в Министерстве образования и науки Челябинской области.
Напомним, накануне, 15 января в школу № 127 г.Перми пришли, предположительно, бывшие выпускники. Подростки были вооружены ножами. В результате конфликта пострадали более десяти человек. Учитель начальных классов находится в тяжёлом состоянии.
В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
http://www.chel.aif.ru/
Ключевые теги: Преступление, безопасность в школе, Пермь.
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