В школах, пока, не будут усиливать меры безопасности после ЧП в Перми

После ЧП в пермской школе принято решение усилить меры безопасности в остальных учебных заведениях города. Lанный вопрос, пока, не поднимался в Министерстве образования и науки Челябинской области.

Напомним, накануне, 15 января в школу № 127 г.Перми пришли, предположительно, бывшие выпускники. Подростки были вооружены ножами. В результате конфликта пострадали более десяти человек. Учитель начальных классов находится в тяжёлом состоянии.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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