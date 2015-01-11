УФССП заявило о росте долгов по зарплатам в Челябинской области

Судебные приставы Челябинской области в 2017 году взыскали более 131,5 млн рублей по зарплатам. В этом году сумма взыскания составила 175,4 млн рублей в отношении 340 должников, что на 43,9 млн больше.

Как сообщили в УФССП по Челябинской области, уже взыскана зарплата сотрудников горнолыжного курорта МУП «Каменный цветок». В ноябре организация рассчиталась по 20 исполнительным производствам, погасив 1,3 млн рублей долга. Однако с декабря по начало января на исполнение поступило еще 35 аналогичных судебных приказов на сумму 971 тыс. рублей.

На сегодня у областных приставов находится 2,1 тыс. исполнительных производств.

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