Завершили начатую 10 лет назад реконструкцию Народного дома в Кыштыме

Памятник истории и культуры регионального значения - Народный дом в Кыштыме открылся после завершения десятилетний реконструкции, сообщает пресс-служба губернатора области во вторник.

На окончание ремонтных работ из бюджета области было выделено 45 млн рублей.

В здании не только провели внешнюю и внутреннюю реставрацию, но также обновили мебель и сценическое оборудование.

Реконструкция памятника началась в 2007 году, но через год объект законсервировали. В 2014 году по решению губернатора восстановительные работы возобновились и течение трех лет были завершены. Также была благоустроена прилегающая территория, а вдоль городского пруда появилась красивая набережная.

В наступившем году "Народный дом" отметит своё 105-летие, и уже в январе в обновлённый дом вернутся многочисленные творческие коллективы.

http://www.interfax-russia.ru