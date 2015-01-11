Завершили начатую 10 лет назад реконструкцию Народного дома в Кыштыме

Памятник истории и культуры регионального значения - Народный дом в Кыштыме открылся после завершения десятилетний реконструкции, сообщает пресс-служба губернатора области во вторник.
На окончание ремонтных работ из бюджета области было выделено 45 млн рублей.
В здании не только провели внешнюю и внутреннюю реставрацию, но также обновили мебель и сценическое оборудование.
Реконструкция памятника началась в 2007 году, но через год объект законсервировали. В 2014 году по решению губернатора восстановительные работы возобновились и течение трех лет были завершены. Также была благоустроена прилегающая территория, а вдоль городского пруда появилась красивая набережная.
В наступившем году "Народный дом" отметит своё 105-летие, и уже в январе в обновлённый дом вернутся многочисленные творческие коллективы.
http://www.interfax-russia.ru
Ключевые теги: Кыштым, народный дом, реконструкция.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать