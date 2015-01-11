В четырех южноуральских городах неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности объявлены до 7 часов вечера 17 января в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино.

Из-за слабого ветра и ночной инверсии в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. Для предприятий в этот период действует особый режим работы, который обязывает производства снижать объемы выбросов.