В четырех южноуральских городах неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности объявлены до 7 часов вечера 17 января в Челябинске, Карабаше, Сатке и Коркино.
Из-за слабого ветра и ночной инверсии в воздухе будут плохо рассеиваться вредные примеси. Для предприятий в этот период действует особый режим работы, который обязывает производства снижать объемы выбросов.
Ключевые теги: Южный Урал, экология, НМУ.
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