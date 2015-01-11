Архив протянул нить из прошлого в настоящее

Муниципальный архив Озерского городского округа разместил на официальном сайте органов местного самоуправления «Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год», составленный по документальным данным, которыми располагает.

В список дат, кратных пяти, включены исторические события, имеющие важное значение для развития нашего ЗАТО, отражающие реальность его прошлого.

Как следует из сведений, собранных сотрудниками архива, свои большие и маленькие юбилеи в 2018 году отметят или могли бы отметить:

- первый в Евразии промышленный уран-графитовый реактор А - «Аннушка» (день его пуска - 19 июня 1948 года);

- радиохимический завод по выделению оружейного плутония - объект «Б» (начал работать 22 декабря 1948 года);

- Институт биофизики Академии медицинских наук СССР (ФИБ-1), ныне – Федеральное государственное унитарное предприятие Южно-Уральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства России (создан в мае 1953 г.);

- Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС) в поселке Метлино (основана 27 мая 1958 года);

- памятник И.В. Курчатову работы каслинского скульптора А.С. Гилева (установлен в сквере на пр. В.И. Ленина» в июне 1978 г.);

- информационный бюллетень – печатный орган городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горисполкома – под названием «Курсом перестройки» (организован в марте 1988 г.);

- первый Устав города Озерска, принятый Озерским городским Советом депутатов (решение от 9 января 1998 г. № 1) и другие.

По каждому из «участников» календаря дана краткая справка: с какой целью был создан объект и какие задачи решал в период своей деятельности.

Представленный на сайте календарь содержит также сведения о приеме в эксплуатацию зданий и сооружений, информацию о присвоении наименований улицам и площадям Озерского городского округа.

Календарь свободен от субъективности интерпретаций и оценок. Но все перечисленные в нем факты устанавливают последовательность происходивших в Озерском городском округе событий и, по мнению специалистов, будут интересны тем пользователям, кому небезразлична история своей малой Родины, кто не хочет пропустить ни одной ее значимой даты.

Календарь http://www.ozerskadm.ru/about/unit/munarchive/kalend/?ELEMENT_ID=34374

http://www.ozerskadm.ru/