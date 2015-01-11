Что продаст администрация Озерска в 2018 году?

27.12.207 года депутаты Озерска утвердили прогнозный план приватизации имущества на 2018 год.

В 2018 году через аукцион планируется приватизировать:

1. Магазин площадью 10,58 кв. м., расположенный по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 60. Прогнозируемый доход – 259,65 тыс. руб.

2. Пункт проката видеокассет площадью 8 кв. м., расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Дзержинского, д. 35, 17-й подъезд. Планируемый доход – 196,33 тыс. руб.

3. Встроенное нежилое помещение в жилом доме площадью 35,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 64, подъезд № 2. Планируемый доход – 863,87 тыс. руб.

4. Магазин площадью 16,24 кв. м., расположенный по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 67, проходной подъезд. Планируемый доход – 398,56 тыс. руб.

5. Нежилое здание - здание энергоцеха площадью 518,20 кв. м., расположенное по адресу: г. Озерск, п. Метлино, ул. 8 Марта, д. 39. Планируемый доход – 2,05 млн руб.

Итоговая сумма планируемого дохода от приватизации имущества Озерского городского округа составляет 3,77 млн руб.

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