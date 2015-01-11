В будущие выходные в Озёрске встретятся женские команды по флаг-футболу

20 и 21 января в кск "Лидер" сойдутся в противостоянии команды по флаг-футболу из Озёрска, Челябинска и Екатеринбурга. Озёрская команда «Охотницы» существует вот уже 3 года под покровительством выходцев из легендарной команды по американскому футболу «Уральские Зверобои» Руслана Рахимова, Андрея Яппарова и Алексея Чернова. За это время девушки поучаствовали во множестве Кубков и турниров, засветились и на Кубке России в Уральском дивизионе. Нынешний домашний турнир посвящён Сергею Чиркину, в прошлом игроку команды «Уральские Зверобои», опытнейшему и уважаемому судье соревнований по американскому и флаг-футболу, скоропостижно скончавшемуся в январе прошлого года.

Флаг-футбол - это разновидность американского футбола, его бесконтактная версия. Здесь запрещены захваты, блокировки, так что для девушек этот спорт хорошо подходит! На поясе у каждого игрока два флажка. Если противник срывает этот флажок, игрок с мячом считается "остановленным" и, согласно правилам, атака нападающей команды прерывается. Всего у команды четыре попытки, чтобы "продавить" мяч во "вражескую" половину поля, а если это произойдет, дается еще четыре попытки, чтобы провести тачдаун (грубо говоря, забить гол). В общем, всё практически как в американском футболе, только без серьёзных столкновений.

Команда «Охотницы» приглашает озерчан поддержать их! Кричалки и бодрые напутствия приветствуются!

"Турнир по флаг-футболу среди женских команд памяти Сергея Чиркина" пройдёт 20 и 21 января в кск «Лидер», начиная с 10 утра и до самого вечера!