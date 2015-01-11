Международная федерация хоккея проинспектировала Южный Урал

Чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Соревнования будут проходить в ледовых аренах «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске.

В рамках подготовки южноуральские города с инспекцией посетили представители международной и всероссийской федерации хоккея на льду. Заместитель генерального секретаря международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер и заместитель исполнительного директора федерации хоккея России Алексей Киреев проинспектировали челябинские отели, в которых будут проживать команды, дворец спорта «Юность», который станет тренировочной площадкой и арену «Трактор»: судейские комнаты, раздевалки, зону разминки, кабинет допинг-контроля, пресс-центр, медпункт. Последний специалисты попросили перенести ближе к раздевалкам команд, для более оперативного реагирования. Общая подготовка арены «Трактор» и всего Челябинска не вызвала нареканий у представителей хоккейных федераций.

«Судя по тому, что я увидел здесь, это очень хорошая арена. Она соответствует всему, что у нас обозначено в регламенте и оставляет хорошее впечатление, – отметил заместитель генерального секретаря международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер. – В Магнитогорске у нас будет такая же программа инспекции. Необходимо, что бы уровень организации в двух городах был соответствующий требованиям».

Сегодня инспекция работает в городе Магнитогорске, где осмотрит арену «Металлург» и гостиницы, в которых будут проживать команды.

Напомним, на домашнем чемпионате по хоккею среди юниоров сборная России U18 сыграет в группе «B» (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии (Магнитогорск).

С 1 декабря открыта продажа абонементов на чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Абонементы разделяются на 3 группы: все игры одной команды на предварительном этапе в группах, игры на финальную серию (четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал) и игры финального дня (матч за третье место и финал). Цена абонементов – от 440 рублей. При покупке абонементов болельщики могу сэкономить от 10 до 20% стоимости билетов.

Кроме того, с 11 января стартуют продажи билетов на отдельные матчи чемпионата.

Цена билетов на отдельные игры варьируется в диапазоне от 100 до 1000 рублей в зависимости от времени, сектора и игры.

Приобрести абонементы и билеты можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург». в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru.

Кроме того, для покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно в официальных магазинах Google play и App Store. В поиске приложение можно найти по названию «U18 IHWC 2018». Информацию о всех точках продаж билетов и расписание чемпионата можно найти на сайте.