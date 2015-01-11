Международная федерация хоккея проинспектировала Южный Урал

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М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

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Пресс-конференция в театре "Наш дом"

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4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

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Международная федерация хоккея проинспектировала Южный Урал

Заместитель генерального секретаря международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер и заместитель исполнительного директора федерации хоккея России Алексей Киреев, в рамках подготовки Челябинской области к предстоящему чемпионату мира по хоккею среди юниоров, провели инспекцию ледовой арены «Трактор».

Чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Соревнования будут проходить в ледовых аренах «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске.

В рамках подготовки южноуральские города с инспекцией посетили представители международной и всероссийской федерации хоккея на льду. Заместитель генерального секретаря международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер и заместитель исполнительного директора федерации хоккея России Алексей Киреев проинспектировали челябинские отели, в которых будут проживать команды, дворец спорта «Юность», который станет тренировочной площадкой и арену «Трактор»: судейские комнаты, раздевалки, зону разминки, кабинет допинг-контроля, пресс-центр, медпункт. Последний специалисты попросили перенести ближе к раздевалкам команд, для более оперативного реагирования. Общая подготовка арены «Трактор» и всего Челябинска не вызвала нареканий у представителей хоккейных федераций.

«Судя по тому, что я увидел здесь, это очень хорошая арена. Она соответствует всему, что у нас обозначено в регламенте и оставляет хорошее впечатление, – отметил заместитель генерального секретаря международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер. – В Магнитогорске у нас будет такая же программа инспекции. Необходимо, что бы уровень организации в двух городах был соответствующий требованиям».

Сегодня инспекция работает в городе Магнитогорске, где осмотрит арену «Металлург» и гостиницы, в которых будут проживать команды.

Напомним, на домашнем чемпионате по хоккею среди юниоров сборная России U18 сыграет в группе «B» (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии (Магнитогорск).

С 1 декабря открыта продажа абонементов на чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Абонементы разделяются на 3 группы: все игры одной команды на предварительном этапе в группах, игры на финальную серию (четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал) и игры финального дня (матч за третье место и финал). Цена абонементов – от 440 рублей. При покупке абонементов болельщики могу сэкономить от 10 до 20% стоимости билетов.

Кроме того, с 11 января стартуют продажи билетов на отдельные матчи чемпионата.

Цена билетов на отдельные игры варьируется в диапазоне от 100 до 1000 рублей в зависимости от времени, сектора и игры.

Приобрести абонементы и билеты можно на билетном сайте чемпионата, в кассах ледовых арен «Трактор» и «Металлург», на сайте хоккейных клубов «Трактор» и «Металлург». в Городских зрелищных кассах, сайтах kassy.ru и kassir.ru.

Кроме того, для покупки билетов на чемпионат разработано специальное мобильное приложение, которое доступно в официальных магазинах Google play и App Store. В поиске приложение можно найти по названию «U18 IHWC 2018». Информацию о всех точках продаж билетов и расписание чемпионата можно найти на сайте.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/mezhdunarodnaya-federaciya-hokkeya-proinspektirovala-yuzhnyy-ural-42705

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