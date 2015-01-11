Две школы Челябинской области вошли в федеральный реестр типовых проектов

Экономически эффективными и достойными тиражирования признаны проекты двух строящихся в Челябинской области образовательных учреждения: школа на 1100 мест в челябинском жилом комплексе «Ньютон» и школа с бассейном на 825 учащихся в Магнитогорске.

При этом проект еще одного объекта – школы на 1100 мест в микрорайоне «Яблочный» в Чурилово находится на рассмотрении в минстрое РФ. В ближайшее время реестр проектов для повторного применения будет активно пополняться, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров в рамках рабочего визита в Челябинскую область.

«В четвертом квартале минувшего года мы включили в реестр 150 экономически эффективных проектов, в том числе есть объекты и из Челябинской области. Все они будут повторно реализованы. В течение 2018-2019 года мы планируем внести в реестр типовые проекты всех социально значимых объектов – больниц, школ, детских садов, спортсооружений», – пояснил замминистра.

Южный Урал готовит для внесения в федеральный список типовых еще шесть объектов. Это пять школ, в том числе школа на 1500 мест на Краснопольской площадке города Челябинска, и поликлиника мощностью 1800 посещений в смену, которую планируется построить в северо-западной части областного центра.

«Использование подобных проектов, доказавших свою экономическую состоятельность, позволяет оптимизировать объемно-планировочные, конструктивные решения, сократить сроки и затраты на разработку проектно-сметной документации, а также снизить затраты на строительство и дальнейшую эксплуатацию объектов капитального строительства», – отметил Хамит Мавлияров.

Он также отметил, что Минстрой проанализировал целесообразность использования экономически эффективных проектов повторного применения при строительстве школ. Благодаря эффективному проектированию школьных помещений стоимость одного ученического места сократилась более чем на 30% в сравнении с 2014 годом.

Всего, по словам Мавлиярова, в 2017 году порядка 90 проектов повторного применения использованы при строительстве общеобразовательных учреждений в стране. Минстрой России совместно с регионами проводит работу по наполнению реестра проектами в отношении всего спектра социально-экономического назначения объектов капитального строительства для дальнейшего тиражирования.