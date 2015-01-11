Областная Избирательная комиссия проведет обучающий семинар для СМИ

Избирательная комиссия Челябинской области 23 января 2018 года проведет обучающий семинар для средств массовой информации «Особенности участия СМИ в избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации». Мероприятие начнется в 11.00, и будет проходить в большом зале Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, 3 этаж).
Семинар рекомендован к посещению для главных редакторов средств массовой информации Южного Урала, корреспондентов, юридических служб, руководителей операторского цеха.
Целью обучения является ознакомление редакторов, журналистов, юристов СМИ с нюансами законодательства по выборам Президента Российской Федерации, знакомство с новым порядком аккредитации СМИ и предоставление рекомендаций по соблюдению законодательства для СМИ.
Обучение будет проходить 23 января 2018 года с 11.00 до 13.30 в большом зале Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, 3 этаж).
Для участия в обучении необходимо предоставить заявку, указав информацию о количестве участников семинара от СМИ, по телефону (351) 265-22-14 или по электронной почте [email protected].
Источник: http://pravmin74.ru/novosti/oblastnaya-izbiratelnaya-komissiya-provedet-obuchayushchiy-seminar-dlya-smi-42697