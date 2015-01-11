Областная Избирательная комиссия проведет обучающий семинар для СМИ

Семинар рекомендован к посещению для главных редакторов средств массовой информации Южного Урала, корреспондентов, юридических служб, руководителей операторского цеха.

Целью обучения является ознакомление редакторов, журналистов, юристов СМИ с нюансами законодательства по выборам Президента Российской Федерации, знакомство с новым порядком аккредитации СМИ и предоставление рекомендаций по соблюдению законодательства для СМИ.

Обучение будет проходить 23 января 2018 года с 11.00 до 13.30 в большом зале Законодательного Собрания Челябинской области (Кирова, 114, 3 этаж).

Для участия в обучении необходимо предоставить заявку, указав информацию о количестве участников семинара от СМИ, по телефону (351) 265-22-14 или по электронной почте [email protected].