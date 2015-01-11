Работу челябинского предприятия приостановили из-за выбросов

Приставы в Челябинске опечатали котельную и оборудование предприятия, которое загрязняло атмосферу без соответствующих разрешений. Нарушения были выявлены во время прокурорской проверки: установлено, что на площадке, где производили материал для герметизирующих прокладок, работает угольная котельная, которая выбрасывает дым в воздух.

«Запустить производство собственникам предприятия позволит только исполнение всех требований прокурора, после чего они смогут обратиться в суд об отмене обеспечительных мер. До этого момента судебные приставы будут контролировать сохранность пломб и печатей. Их нарушение может повлечь для должника штрафные санкции, административную и уголовную ответственность», - рассказали в ведомстве.

Напомним, 18 января экологи сообщили, что получили от горожан несколько десятков жалоб на запах гари и смог, а также на першение в горле и затруднённость дыхания, вызванные загрязнением атмосферы.

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