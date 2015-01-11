Семья с ребёнком заблудились в районе горы Сугомак

Накануне в лесу в районе горы Сугомак замерзала семья, отправившаяся кататься на тюбингах. Спасателям пришлось выезжать по вызову, поступившему в 16.10, для оказания помощи троим жителям Карабаша, среди которых был 11-летний ребенок. Семья заблудилась в лесу на своем автомобиле, машина застряла, и люди начали замерзать. Чтобы согреться до приезда спасателей, они разожгли костер. После эвакуации застрявшей “Нивы”, сотрудники службы спасения проводили семью до дороги.

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