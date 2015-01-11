Минимальная зарплата в Челябинской области выросла до 10 912 рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Челябинской области в 2018 году увеличился на 12,5% и составил 10 912 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «Союза промышленников и предпринимателей».

Размер МРОТ рассчитан с учетом прожиточного минимума (9 489 рублей) и уральского коэффициента, который в среднем для региона составляет 1,15.

«Конечно, 10 912 рублей для крупного бизнеса не такая значительная сумма, это доступно. Но для малого и среднего бизнеса нагрузка существенная, но экономические предпосылки для этого есть. Индекс промышленного производства в 2017 году составил 5,4%, а индекс потребительских цен – 2,3%, есть некоторое опережение развития экономики. Поэтому нужно повышать уровень оплаты труда работающих на предприятиях среднего и малого бизнеса», – отметил член правлении СПП Виктор Корман.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, на предприятиях малого и среднего бизнеса трудится треть трудоспособного населения региона.

Напомним, министерство труда и социальных отношений РФ подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей.

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