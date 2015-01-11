В Челябинске разрабатывают механизмы регулирования движения большегрузов

«У нас нет чехлов на лёгких, мы все дышим одним и тем же воздухом», – обратился заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков к участникам очередного заседания межведомственной рабочей группы по вопросам координации действий в период неблагоприятных метеоусловий и потребовал максимально ответственно отнестись к соблюдению режима, обеспечивающего снижение выбросов и концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. Сушков также предложил провести серию локальных совещаний с руководителями ведомств с целью выработать наиболее эффективные механизмы взаимодействия в период НМУ.

Сегодня мониторинг чистоты атмосферного воздуха ведут сразу несколько федеральных и региональных структур. Объединить эту информацию, по словам руководителя регионального Росприроднадзора Виталия Курятникова, они попытались самостоятельно. Наиболее оперативно данные мониторинга предоставляет управление МЧС. Передвижные и стационарные посты и лаборатории региональных минэкологиии, Росгидромета, Роспотребнадзора работают и анализируют данные в Челябинске и других городах области. Выработав единую систему сбора и анализа этих данных, можно будет быстро реагировать на самые острые сигналы, опираясь на единую карту рисков и привлекая необходимые ресурсы.

По последним данным НМУ первой степени были объявлены в Челябинске, Карабаше, Сатке, Коркино. По словам начальника управления природоохранной деятельности ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Александра Садырина, они вовремя получили эту информацию и провели необходимые мероприятия по сокращению нагрузки на промышленные агрегаты, что обеспечило повышенное снижения выбросов относительно предельно допустимых значений. Аналогичную информацию представили и другие крупные челябинские предприятия. Виталий Курятников попросил руководителей и в дальнейшем ориентироваться не на плановые показатели снижения, а на фоновые мероприятия, чтобы обеспечить кумулятивный эффект и не допустить рост концентрации загрязняющих веществ в предстоящие выходные дни. Его обращение дополнила начальник управления охраны окружающей среды регионального министерства экологии Яна Куприкова, которая доложила, что на следующей неделе будут завершены совместные комплексные расчёты, и тогда министерство доведёт до предприятий уточнённые квоты возможных выбросов.

Также члены рабочей группы обсудили мероприятия по регулированию движения большегрузного транспорта в столице области в период НМУ, ситуацию с реализацией «дорожной карты» по рекультивации городской свалки и с работами по ликвидации эндогенных пожаров на Коркинском разрезе. Сегодня эти два объекта приносят серьёзный урон экологии и являются часто источниками неприятного запаха в разных районах города. В выходные надзорные органы продолжат выездные проверки с целью контроля и пресечения возможных нарушений режима неблагоприятных метеоусловий.