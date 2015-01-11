В Челябинске началась горячая пора хоккейных домашних матчей

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 20 и 22 января встречается с «Югрой» и «Авангардом» соответственно.

Команда МХЛ «Белые медведи» – 19 января в ледовой арене «Трактор» сыграет второй матч с «Омскими Ястребами». Вчера «Белые медведи» как и «Трактор» играли с омичами. Встречи с омичами были первыми в сезоне, и «Трактор» и «Медведи» одержали победы. Матчи проходили практически зеркально, повторяя друг друга. «Белые медведи» закончили со счетом 4:1.Сегодня молодежке необходимо повторить свой успех. Команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Востока. Вход на матчи молодежки – свободный, начало в 18.00.

Команда ВХЛ «Челмет» также в эти дни проводит четрех-матчевую домашнюю серию. Первый матч команда уступила нефтекамскому «Торосу». Теперь 19, 21 и 23 января во дворце спорта «Юность» ХК «Челмет» принимает «Молот-Прикамье», «Ижсталь» (Ижевск) и «Нефтяник» (Альметьевск) соответственно. В настоящий момент команда занимает 21 место в турнирной таблице, но сохраняет шансы на выход в пей-офф. Начало матчей 19 января – 17.00, 21 января – 13.00, 23 января –18.30.