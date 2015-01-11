Уважаемые озерчане!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

В связи с установившейся низкой температурой воздуха убедительная просьба:

немедленно сообщать в аварийно-диспетчерские службы по месту жительства о прекращении холодного, горячего водоснабжения, отсутствии пружин на входных дверях, открытых подвалах и чердачных помещениях;

принять меры по сохранению тепла в домах;

воздержаться от выхода на зимнюю рыбалку;

в дальние поездки брать с собой средства связи.

Телефон вызова экстренных служб – 112 для абонентов сотовой связи.