Уважаемые озерчане!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
В связи с установившейся низкой температурой воздуха убедительная просьба:
немедленно сообщать в аварийно-диспетчерские службы по месту жительства о прекращении холодного, горячего водоснабжения, отсутствии пружин на входных дверях, открытых подвалах и чердачных помещениях;
принять меры по сохранению тепла в домах;
воздержаться от выхода на зимнюю рыбалку;
в дальние поездки брать с собой средства связи.
Телефон вызова экстренных служб – 112 для абонентов сотовой связи.
Ключевые теги: Морозы, ПСС ОГО, будьте острожны.
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