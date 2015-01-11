В минувшие выходные в Озёрске прошёл «Турнир по флаг-футболу среди женских команд памяти Сергей Чиркина». Прежде чем рассказать об основных моментах мероприятия, стоит поведать о том, кому оно было посвящено. Сергей Чиркин – когда-то игрок легендарной команды по американскому футболу «Уральские Зверобои», затем перешедший в судейство турниров и Чемпионатов по американскому и флаг-футболу. К сожалению, Сергей скоропостижно скончался в январе прошлого года на 41-м году жизни. Чтобы почтить память друга и уважаемого судьи, его соратниками по команде и был задуман данный Турнир.

Надо также отметить, что флаг-футбол – достаточно молодой вид спорта в Озёрске. В ноябре прошлого года команда «Охотницы» отметила своё трёхлетие. В рамках Турнира ей предстояло встретиться с матёрыми и титулованными командами из Челябинска и Екатеринбурга: Ирбис и Саламандрами. А также с перспективной командой из столицы Южного Урала «Амазонки» и вторым составом «Саламандр».

2 дня на площадке кск «Лидер» можно было наблюдать нешуточные баталии, порой команды шли «ноздря в ноздрю», и исход решался в последний момент. Так, с одной из сильнейших команд Урала – Ирбис, озерчанки почти всё время шли вровень. И лишь на последних минутах уступили.

Итоги Турнира:

1. Ирбис

2. Саламандры (основной состав)

3. Амазонки

Почётные грамоты и медали участницам вручали Глава ОГО Евгений Щербаков, начальник управления по физической культуре и спорту администрации ОГО Артур Гаврилов и Председатель озёрского клуба американского футбола Алексей Чернов.

По словам Евгения Щербакова, он любит и уважает американский футбол – родоначальника флаг-футбола. Очень удивительно было узнать, что в него активно играют девушки. Игры получились зрелищными и азартными. Евгений Щербаков отметил, что, возможно, озёрской команде немножко не хватило удачи, но всё впереди. У команды большие перспективы на победы. Самое важное – это настрой и постоянные тренировки, в результате чего появляется мастерство.

Команда «Охотницы» благодарит за помощь в организации Турнира главу Озерского городского округа Щербакова Евгения Юрьевича, директора ФГУП ПО "Маяк" Похлебаева Михаила Ивановича, начальника УФКиС Гаврилова Артура Алексеевича. За информационную поддержку компанию «Уральские кабельные сети Озёрск» и портал «Озёрск.ру».