Трасса М5 «Урал» оказалась самой загруженной

Минтранс РФ составил рейтинг самых загруженных трасс страны. Первое место в списке заняла федеральная автодорога М5 «Урал» протяженностью 1 879 километров. На втором месте — М7 «Волга». Замыкает тройку лидеров московское кольцо А-107 (малое).

Данные рейтинга будут учитываться государством при распределении собранных с большегрузов средств на починку трасс.

Стоит отметить, что cистемой «Платон», где зарегистрировано 947 000 перевозчиков, на ремонт и строительство дорог собрано более 40 миллиардов рублей. Часть из них уже потрачена на починку свыше 1 700 километров автодорог.

http://www.uralinform.ru/