В Озерске пьяный водитель устроил тройное ДТП

Вчера днем, 22 января, в Озерске произошла авария с участием трех машин, где пострадал 40-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД региона, на 8-м километре Татышского шоссе 35-летний водитель на «Тойоте» выехал на встречную полосу для обгона «Шевроле Нива», но в этот момент произошло боковое столкновение с внедорожником.

Японскую иномарку выкинуло прямо в лоб ехавшему навстречу Ижу. Отечественная легковушка от удара вылетела за пределы дороги. Прибывшие на место правоохранители установили, что водитель «Тойоты» хоть и выполнял обгон в разрешенном месте, но находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге 40-летнего водителя Ижа госпитализировали в больницу.

https://up74.ru/articles/news/100134/