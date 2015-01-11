Ольга Фаткулина в суде оспорила пожизненное отстранение от Олимпийских игр

Челябинская спортсменка подала апелляцию на решение Международного олимпийского комитета. Дело касается пожизненного отстранения обладательницы «серебра» Игр в Сочи, чемпионки мира Ольги Фаткулиной от участия в Олимпиадах. Причина — подозрения информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

22 января Ольга Фаткулина отвечала на вопросы в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. По сути, спортсменка оспаривала обвинения, которые ей были предъявлены на предмет пожизненной дисквалификации. Отметим, что МОК, основываясь на обвинениях Родченкова, отстранил 39 российских спортсменов.

Пока решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне не озвучивается.

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