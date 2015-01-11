Челябинск номинирован на звание «Лучшего города России»

Пока он держится в первой десятке рейтинга, нужны голоса горожан.

В виртуальной битве участвуют 83 города. Челябинск пока уверенно держит девятую позицию списка. К 23 января за наш город проголосовали около четырех тысяч пользователей. У лидера гонки Владикавказа в десять раз больше голосов.

Проект «Город России — национальный выбор» не учитывает социально-экономические показатели, а опирается лишь на количество пользователей. Проголосовать с одного устройства можно раз в сутки. Делать это можно до 30 декабря 2018 года на сайте город-россии.рф.

КАКИЕ МЕСТА ЧЕЛЯБИНСК ЗАНИМАЛ РАНЬШЕ.

2012 — 25 место.

2013 — 66 место.

2014 — 38 место.

2015 — 25 место.

2016 — 30 место.

2017 — 20 место.

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ЧЕЛЯБИНСК ДОСТОЙНЫЙ ГОРОД.

Журналисты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск составили список преимуществ южноуральской столицы. Помогите нам его дополнить — пишите свой вариант в комментарии.

1. Мы живем в городе с героической историей. Крупнейший торговый центр Урала, ударник советских пятилеток, Танкоград и один из немногих городов мира, которые «почтил» своим падением крупный метеорит.

2. У нас выросла плеяда знаменитых спортсменов и людей искусства. Например, бард Олег Митяев, волейболистка Екатерина Гамова, актер Андрей Жигалов.

3. У региона сложился уникальный медийный образ: город, в котором уживаются суровые настоящие мужики, тысячи дивных озер и герои уральских сказов.

4. Челябинцы знают знойное летнее солнце и трескучий мороз.

5. Мы в центре огромной страны.

https://www.chel.kp.ru/