Южноуральцы могут принять участие во Всероссийском фестивале прессы

Конкурсная комиссия Центрального военного округа приняла более 30 заявок на участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «МЕДИА-АС–2018».

Заявки на участие в окружном этапе конкурса принимаются до 12 февраля 2018 года. В конкурсе могут принимать участие журналисты и коллективы авторов, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2017 года. Финал конкурса и награждение состоится в феврале в Екатеринбурге. Жюри выберет лучшие документальные фильмы и телевизионные репортажи на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные сообщения и материалы в печатных СМИ, фотоработы и фоторепортажи, публикации в электронных СМИ.

Для участия в фестивале предоставляются следующие документы (материалы): заявка на участие с наименованием конкурсной номинации, названием материала, датой выхода, краткой аннотацией, сведениями об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, род занятий, почтовый адрес, телефон, электронный адрес) либо о коллективе, организации (название, электронный адрес, телефон, личное фото).

Материалы и заявки представлять на электронный адрес пресс-службы Центрального военного округа [email protected]. Контрактный телефон: 8(343)359-32-79.