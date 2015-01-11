Из-за волков в Катав-Ивановском районе намерены ввести режим ЧС

В Катав-Ивановском районе волки атакуют собак. Решается вопрос о введении режима ЧС. Зачастую звери нападают на домашних питомцев прямо во дворах жилых домов. От собак не остается ничего, кроме пятен крови.
Особенно активны волки в селе Тюлюк. Только за эту зиму хищники задрали там четырех собак.
«Две недели назад у меня две собаки пропали. Они убежали к лесу, и потом я услышал визг и вой. С сыном побежали смотреть и нашли только пятна крови», — рассказал местный житель Александр Истомин.
http://fedpress.ru/74
Ключевые теги: Южный Урал, ЧС, волки.
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