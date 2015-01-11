Болельщики «Трактора» выбирают лучшего игрока для вручения приза зрительских симпатий – 2018

На домашних матчах хк "Трактор" с «Югрой» и «Авангардом» в фойе арены была обустроена кабинка с бюллетенями и избирательной урной. 20 и 22 января болельщики могли проголосовать за лучшего по их мнению игрока «Трактора» в регулярном чемпионате 2017/2018. Всего проголосовало 815 человек. Лидером голосования был Павел Францоуз (259 голосов, 32%). Второе место занял Пол Щехура (137 голосов, 16,98%). Далее расположились Ник Бэйлен (8,32%), Максим Якуценя (7,44%), Рихард Гюнге (6,94) и Виталий Кравцов (6.72). Так как согласно положения о призе зрительских симпатий игрок не может быть выбран дважды, то Максим Якуценя выбыл из борьбы, а к «пятерке» лидеров добавился Виталий Кравцов. Вторым этапом станет интернет-голосование, в том числе и для болельщиков «Трактора» из других городов. Отдать свой голос можно на главной странице сайта клуба. Весной 2012 года у приза зрительских симпатий появились новые грани. При определении лучшего/самого ценного игрока сезона стали учитываться не только спортивные показатели, но и участие в социальной жизни клуба, заслуги перед «Трактором». Инициативная группа болельщиков назвала проект призом зрительских симпатий. Его изготовлением по специальному заказу занимается златоустовская фабрика «ОружейникЪ». Как правило, приз лучшего игроку вручается на дружеском матче «Трактора» с болельщиками, традиционно закрывающем сезон. В прошлом сезоне обладателем приза стал Максим Якуценя. Сейчас приз Якуцени находится в Музее хоккея в Москве. Приз зрительских симпатий изготавливается на средства самих болельщиков. В настоящий момент инициативная группа болельщиков «Трактора» собирает средства на изготовление приза. Те, кто хочет принять участие в помощи изготовления призов для игроков команды, могут сделать это следующими способами: 1) переводом на карту «Тинькофф» 5213243849153588 в салонах «Связной», «Евросеть» и МТС, либо через установленный там терминал, либо непосредственно через кассу, назвав номер карты (проценты при переводе не взимаются); 2) пополнением карты Сбербанка 639002729026839271 на имя Игоря Валерьевича Т. (через оператора, с карты на карту в банкомате, либо через Сбербанк-онлайн). Для дальнейшей работы над проектом инициативная группа болельщиков просит всех принявших участие в сборе средств сохранять чеки до конца голосования, а после оплаты сообщить на ящик [email protected] время перевода, сумму и ник или имя. Для справки: Все лучшие игроки «Трактора» по мнению болельщиков Старый формат 1999/2000 – Евгений Галкин 2000/2001 – Александр Жульдиков 2001/2002 – Игорь Камаев 2002/2003 – Владимир Воронцов 2003/2004 – Игорь Камаев 2004/2005 – Раймиль Сайфуллин 2005/2006 – Михаил Сарматин 2006/2007 – Алексей Заварухин 2007/2008 – Андрей Николишин 2008/2009 – Олег Кваша 2009/2010 – Евгений Скачков 2010/2011 – Евгений Кузнецов Новый формат Приз зрительских симпатий 2011/2012 – Майкл Гарнетт 2012/2013 – Петри Контиола 2013/2014 – Антон Глинкин 2014/2015 – Андрей Попов 2015/2016 – Дерон Куинт 2016/2017 – Максим Якуценя