Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает вам меры, предупреждающие переохлаждение организма:

1. правильно подбирайте одежду и обувь: одежда должна быть свободной (это способствует нормальной циркуляции крови), между слоями одежды должен оставаться слой воздуха, который удерживает тепло. В обувь необходимо положить теплые стельки, хлопчатобумажные носки заменить на шерстяные. Не забывайте надеть перчатки (варежки) и шарф;

2. не употребляйте на морозе спиртных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, кроме того человек в состоянии алкогольного опьянения не способен сконцентрироваться на первых признаках переохлаждения;

3. не курите на холоде - курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода;

4. не выходите в холодную погоду на улицу с влажными волосами;

5. прячьтесь от ветра;

6. перед пешей прогулкой в холодную погоду следует поесть – вам потребуется дополнительная энергия;

7. помните, что у маленьких детей терморегуляция еще не налажена, поэтому время пребывания ребенка на морозе не должно превышать 15-20 минут, затем его следует согреть в теплом помещении.

Не оставляйте маленьких детей одних в личном автотранспорте.