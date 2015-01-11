В Челябинской области расширили перечень надбавок к окладу для муниципальных служащих

В Челябинской области откорректировали принципы оплаты труда муниципального служащего.

Соответствующие поправки в статью 10 регионального закона № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Челябинской области» утвердили депутаты Законодательного собрания региона. Изменения в закон были инициированы депутатами Челябинской городской думы.

В настоящий момент муниципальный служащий в области получает, помимо должностного оклада, ежемесячные надбавки за выслугу лет, за особые условия муниципальной службы, за классный чин, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, за ученую степень, ежемесячные денежные поощрения, премии за выполнение особо важного и сложного задания, единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальную помощь. Кроме того, установлены ежемесячные надбавки за государственные награды Российской Федерации.

Законопроектом предлагается ввести надбавки и за государственные награды СССР.

Депутаты Законодательного собрания области приняли законопроект сразу в трех чтениях. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

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