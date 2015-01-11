В Челябинской области не работают камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Штрафы автомобилистам ГИБДД не сможет выписывать еще две-три недели.

Об этом стало известно сегодня, 26 января, на ежегодной пресс-конференции в региональном полицейском главке.

Все дело в том, что госконтракт на обслуживание комплексов фото и видеофиксаций нарушений правил дорожного движения выиграла не компания «Ростелеком» как это было последние три года, а нижегородская компания «“АЭЛЬ-РТС” Инжиниринг».

И сейчас временно приостановлено оформление «камерных» постановлений с комплексов, установленных «Ростелекомом». В ГИБДД сведения о дорожных нарушениях с камер не поступают.

«Камеры “Ростелекома” не работают. А нижегородская компания пока не приступила к работе. Но, слава богу, у нас не все камеры ростелекомовские. 60% принадлежат “Безопасному городу”. Они работают в прежнем режиме и передают данные о всех нарушениях. Будем надеяться, что новая компания как можно быстрее приступит к работе», — сказал Андрей Сергеев.

Он также добавил, что раз информация о водителях, совершивших нарушение под камерами «Ростелекома» не передается сейчас в центр фиксации правонарушений, то значит их и не существует.

Планируется, что камеры фиксации нарушений ПДД от новой компании начнут работать уже в феврале.

Uralpress.ru