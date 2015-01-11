В топ-10 управляющих компаний Челябинской области попал наш «ЖЭК-4»

Государственная жилищная инспекция Челябинской области назвала самые успешные управляющие компании региона. Рейтинг составлен по результатам работы за четвертый квартал 2017 года.

В тройке лидеров — компании из Челябинска. Это «Альтернативная жилищная компания» с офисом на Кыштымской улице, 7. На втором месте — «Газсервис-1» с офисом на улице Горная, 3А. Сразу за ней — «Жилтехсервис» с офисом на проспекте Победы, 293В.

Четвертое и пятое место достались компании из Озерска «ЖЭК-4», которая расположена в проезде Калинина, 10А, и компании «Мой дом» из Магнитогорска с офисом на проспекте Карла Маркса, 218/1.

В десятке лидеров также компании «Горизонты» из Челябинска, «РегионТехСервис» из Сатки, «Трест жилищного хозяйства» из Магнитогорска, «ЖЭК № 1» из Верхнего Уфалея и «Жилищно-эксплуатационная контора № 2» из Златоуста.

В рейтинг вошли те УК, кто дал согласие на подсчет баллов за свою работу. Также компании объединяет тот факт, что в четвертом квартале жильцы не подали на них ни одной жалобы в Госжилинспекцию.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3002920/