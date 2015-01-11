В Озёрске состоится мероприятие, посвященное 75-й годовщине Сталинградской битвы

6 февраля в ДК «Строитель» пройдет мероприятие, посвященного 75- летию окончания Сталинградской битвы.

2 февраля 1943 года - одна из самых судьбоносных дат в истории человечества, символ величайшего мужества! Это день воинской славы России - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 года.

Сталинград - это город, у стен которого в годы Великой Отечественной войны во многом решалась судьба человечества. Подвиг народа и его Вооруженных сил спас человечество от фашистских варваров, и он не померкнет в веках.

На мероприятии, посвященном 75-й годовщине Сталинградской битвы, речь пойдет о героях - участниках этих исторических событий, которые живут в нашем городе! Для них будут звучать песни военных лет в исполнении детских вокальных и хореографических ансамблей, а также клубных формирований ветеранов Центра общественных инициатив. Начало в 15-00 час.